Пожежа знищила вже приблизно 3 600 гектарів території. Через поширення вогню евакуювали понад 400 людей.

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Як борються з вогнем

Пожежа спалахнула ще 8 вересня. Вогонь охопив здебільшого сільську місцевість з поодинокими фермерськими господарствами. Майже 800 людей евакуювали зі їхніх будинків

Поширення займання на територію парку з цінними хвойними деревами вдалося не допустити.

Боротися з вогнем продовжують приблизно 300 рятувальників. За даними пожежної служби, їм на заваді стає сильний вітер. Багато зусиль спрямовано на те, щоб стримати поширення вогню на нову територію.



На півдні Іспанії рятувальники ліквідовують пожежу / Фото AP

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