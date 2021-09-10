Пожежа знищила вже приблизно 3 600 гектарів території. Через поширення вогню евакуювали понад 400 людей.

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Як борються з вогнем

Пожежа спалахнула ще 8 вересня. Вогонь охопив здебільшого сільську місцевість з поодинокими фермерськими господарствами. Майже 800 людей евакуювали зі їхніх будинків

Поширення займання на територію парку з цінними хвойними деревами вдалося не допустити.

Боротися з вогнем продовжують приблизно 300 рятувальників. За даними пожежної служби, їм на заваді стає сильний вітер. Багато зусиль спрямовано на те, щоб стримати поширення вогню на нову територію.

Пожежа в Іспанії
На півдні Іспанії рятувальники ліквідовують пожежу / Фото AP

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Що цьому передувало

  • На північному заході Іспанії у вересні спалахнули лісові пожежі. Впродовж 2 днів згоріла понад тисяча гектарів лісу. Місцева влада припустила, що причинами пожеж може бути підпал.
  • Через кілька днів вогонь охопив південну провінцію Малага. Полум'я виникло у природному парку Сьєрра Бермеха, що неподалік муніципалітету Хубріке.
  • Рятувальники протягом 8 – 9 вересня отримали приблизно 150 дзвінків від людей, які бачили пожежі.