Крушение белорусского самолета в России: МИД проверяет, были ли украинцы на борту
3 ноября 2021 , 15:41Читати новину українською
Источник:24 канал
На белорусском самолете, который упал под российским Иркутском, по разным данным было до 8 человек, однако все они погибли. Среди жертв катастрофы могли быть украинцы.
По данным различных источников, на борту самолета были граждане Беларуси, Украины и России. Однако МИД Украины пока этого не подтверждает.
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Информацию пока проверяют
Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу рассказал, что информацию об украинцах на борту пока уточняют.
По состоянию на сейчас мы проверяем эту информацию,
– заявил Николенко.
По данным российских СМИ, спасатели уже нашли тела 5 человек, которые были на борту самолета АН-12.
Авария АН-2 в России: главное
- 3 ноября 2021 года белорусский самолет АН-12 пропал с радаров у российского Иркутска.
- По предварительным данным самолет загорелся в воздухе, из-за чего и упал на землю.
- Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно", летел из Якутска в Иркутск.