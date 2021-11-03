Крушение белорусского самолета в России: МИД проверяет, были ли украинцы на борту

На белорусском самолете, который упал под российским Иркутском, по разным данным было до 8 человек, однако все они погибли. Среди жертв катастрофы могли быть украинцы.

По данным различных источников, на борту самолета были граждане Беларуси, Украины и России. Однако МИД Украины пока этого не подтверждает.

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Информацию пока проверяют

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу рассказал, что информацию об украинцах на борту пока уточняют.

По состоянию на сейчас мы проверяем эту информацию,

– заявил Николенко.

По данным российских СМИ, спасатели уже нашли тела 5 человек, которые были на борту самолета АН-12.

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