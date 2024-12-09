Омбудсмен по правам человека в стране-агрессоре Татьяна Москалькова в комментарии пропагандистам рассказала, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших в аварии транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. В Коордштабе ответили, правда ли это, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия обвинила Киев в затягивании обменов: Лубинец остро отреагировал на списки Москальковой

Украине передали останки тел военнопленных

Они переданы. Это произошло, и я при этом присутствовала,

– сказала Москалькова.

Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подтвердили, что во время последних репатриаций из России в Украину прибыли останки, требующие дополнительной идентификации.

Сейчас устанавливают, действительно ли эти останки принадлежат украинским военнослужащим.

Напомним, что 24 января этого года в Белгородской области разбился российский военный самолет ИЛ-76. По данным российского минобороны, он якобы перевозил 65 украинских военнопленных. Как впоследствии сообщили в ГУР Украины, в тот день должен был состояться обмен пленными.

Украинская сторона начала расследование, чтобы выяснить, находились ли на борту самолета наши военнопленные и что стало причиной аварии. Следует отметить, что еще тогда Москалькова заявила о готовности передать тела погибших. Впрочем, Россия постоянно затягивала этот процесс.