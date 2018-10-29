В сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы последние моменты из салона Boeing 737 за мгновение до авиакатастрофы.

Кадры разместило Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии на своей странице Twitter.

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24 канал сообщал, что 29 октября лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море у западного побережья острова Ява.

Сейчас о погибших никакой официальной информации не сообщают. Однако известно, что на борту самолета находилось 189 человек, среди которых 178 взрослых, трое детей, шестеро членов экипажа и двое пилотов.

Пассажир снял видео в салоне лайнера при падении. На записи слышны молитвы и крики людей.

Video ini BUKAN penumpang pesawat Lion Air JT 610. Tetapi ini penumpang pesawat Lion Air JT 353 Padang-Jakarta yang turbulensi dan semua penumpang selamat beberapa waktu yang lalu. Tidak ada video/foto kondisi penumpang sebelum JT 610 jatuh. Jangan ikut menyebarkan hoax. pic.twitter.com/VbGYaBlVop — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Что известно о Boeing 737 MAX?

Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщениях из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

Что известно об авиакомпании Lion Air?

Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. 13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.