Катастрофа самолета в Афганистане: погибшие могут быть американскими военными

Террористическая группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за катастрофу самолета в Афганистане 27 января. По их данным, на борту лайнера было несколько военных США, все они погибли. Однако официальной информации о самом самолете и его пассажирах пока нет.

"Талибан" сделал заявление про свою ответственность только через 5 часов после катастрофы, сообщает местное издание Pajhwok Afghan News в Твиттере.

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Также в заявлении талибы сообщили, что во время катастрофы погибли несколько американских офицеров и солдат.

В сети уже появились фото с места трагедии. На них видно, что самолет полностью сгорел, а вокруг него собралось много членов "Талибана".



Талибы возле разбившегося самолета в Афганистане / Фото из Твиттера

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

Заметим, самолет действительно может принадлежать Военно-воздушным силам США, ведь на его хвосте есть соответствующая эмблема.

Разбившийся самолет в Афганистане / скриншот

Что известно о катастрофе самолета в Афганистане?

Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни в центральной части Афганистана, контролируемой талибами. Пока официально неизвестно, был ли военный или пассажирский лайнер.

Сначала местные СМИ сообщили, что разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились 83 человека. Он якобы выполнял рейс между Кабулом и Гератом. Впоследствии в самой авиакомпании эту информацию опровергли.

За несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт.

Важно! В следствии различных версий авиакатастрофы, 24 канал постоянно мониторит сообщения местных СМИ и властей, чтобы узнать все детали инцидента, количество возможных погибших и причины аварии.