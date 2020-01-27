Катастрофа літака в Афганістані: загиблими можуть бути американські військові

Терористичне угрупування "Талібан" взяло на себе відповідальність за катастрофу літака в Афганістані. За їх даними, на борту лайнера було кілька військових США, усі вони загинули. Проте офіційної інформації про сам літак і його пасажирів поки немає.

"Талібан" зробив заяву про взяття відповідальності лише через 5 годин після катастрофи, повідомляє місцеве видання Pajhwok Afghan News у твіттері.

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Також у заяві таліби повідомили, що під час катастрофи загинули кілька американських офіцерів і солдатів.

У мережі вже з'явилися фото з місця трагедії. На них видно, що літак повністю згорів, а навколо нього зібралося багато членів "Талібану".



Таліби поблизу літака, що розбився в Афганістані / фото з твіттера

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

Зауважимо, літак дійсно може належати Військово-повітряним силам США, адже на його хвості є відповідна емблема.



Літак, що розбився в Афганістані / скріншот

Що відомо про катастрофу літака в Афганістані?

Літак розбився вранці 27 січня в провінції Газні у центральній частині Афганістану, що контролюється талібами. Наразі офіційно невідомо, чи це був військовий чи пасажирський лайнер.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines, на борту якого перебували 83 людини. Він нібито виконував рейс між Кабулом та Гератом. Згодом у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.

За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт.

Важливо! Через різноманітні версії авіакатастрофи, 24 канал постійно моніторить повідомлення місцевих ЗМІ та влади, аби дізнатися усі деталі інциденту, кількість можливих загиблих та причини аварії.