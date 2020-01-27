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      Катастрофа літака в Афганістані: загиблими можуть бути американські військові

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      В Афганістані розбився літак, ймовірно загинули військові США / Фото місцевих ЗМІ

      Терористичне угрупування "Талібан" взяло на себе відповідальність за катастрофу літака в Афганістані. За їх даними, на борту лайнера було кілька військових США, усі вони загинули. Проте офіційної інформації про сам літак і його пасажирів поки немає.

      "Талібан" зробив заяву про взяття відповідальності лише через 5 годин після катастрофи, повідомляє місцеве видання Pajhwok Afghan News у твіттері.

      Цікаво: Авіакатастрофа в Афганістані: з’явилося відео палаючого літака

      Також у заяві таліби повідомили, що під час катастрофи загинули кілька американських офіцерів і солдатів.

      У мережі вже з'явилися фото з місця трагедії. На них видно, що літак повністю згорів, а навколо нього зібралося багато членів "Талібану".


      Таліби поблизу літака, що розбився в Афганістані / фото з твіттера

      Зауважимо, літак дійсно може належати Військово-повітряним силам США, адже на його хвості є відповідна емблема.


      Літак, що розбився в Афганістані / скріншот

      Що відомо про катастрофу літака в Афганістані? 

      Літак розбився вранці 27 січня в провінції Газні у центральній частині Афганістану, що контролюється талібами. Наразі офіційно невідомо, чи це був військовий чи пасажирський лайнер.

      Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines, на борту якого перебували 83 людини. Він нібито виконував рейс між Кабулом та Гератом. Згодом у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.

      За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт.

      Важливо! Через різноманітні версії авіакатастрофи, 24 канал постійно моніторить повідомлення місцевих ЗМІ та влади, аби дізнатися усі деталі інциденту, кількість можливих загиблих та причини аварії.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Жертви Авіакатастрофа в Афганістані Афганістан авіація Талібан
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