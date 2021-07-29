Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства США. Трагедия случилась 28 июля возле села Шепаровцы, неподалек Коломыи.

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Полосольство США отреагировало на трагедию в Ивано-Франковской области

Посольство США выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших вчера в результате авиакатастрофы в селе Шепаровцы,
– рассказали в посольстве.

Там также пояснили, что предоставляют всю необходимую помощь семьям американцев, потерявших жизнь в результате этой авиакатастрофы.

28 июля стало известно, что в авиакатастрофе на Ивано-Франковщине со спортивным легкомоторным самолетом погибли 4 человека. Кроме известного пилота Игоря Табанюка, на борту было 3 туристов – двое граждан США и гражданин Великобритании.

Известны имена погибших на Ивано-Франковщине:

  • Амрам Фромовиц (США)
  • Герш Вайс (Великобритания)
  • Элиэзер Бриль (США).

Все они хасиды и принадлежали к Объединенной еврейской общине Украины. Всем хасидам было по 20 лет.

Коротко об авиакатастрофе на Ивано-Франковщине

  • 28 июля 2021 года в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области разбился спортивный самолет WT-10 Advantic.
  • Он упал на жилой дом, в котором находились 3 человека. Хозяйка дома и ее дети выжили. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
  • К сожалению, все, кто находились на борту самолета – погибли. WT-10 Advantic управлял Игорь Табанюк – пилот с примерно 40-летним опытом. В авиакатастрофе в 2013 году погиб сын известно летчика.
  • Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что он всю свою жизнь посвятил авиации.