Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства США. Трагедия случилась 28 июля возле села Шепаровцы, неподалек Коломыи.

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Полосольство США отреагировало на трагедию в Ивано-Франковской области

Посольство США выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших вчера в результате авиакатастрофы в селе Шепаровцы,

– рассказали в посольстве.

Там также пояснили, что предоставляют всю необходимую помощь семьям американцев, потерявших жизнь в результате этой авиакатастрофы.

28 июля стало известно, что в авиакатастрофе на Ивано-Франковщине со спортивным легкомоторным самолетом погибли 4 человека. Кроме известного пилота Игоря Табанюка, на борту было 3 туристов – двое граждан США и гражданин Великобритании.

Известны имена погибших на Ивано-Франковщине:

Амрам Фромовиц (США)

Герш Вайс (Великобритания)

Элиэзер Бриль (США).

Все они хасиды и принадлежали к Объединенной еврейской общине Украины. Всем хасидам было по 20 лет.

Коротко об авиакатастрофе на Ивано-Франковщине