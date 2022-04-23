Круче Чернобыевки: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Херсонщине, – Арестович

Село Чернобаевка в Херсонской области стало легендарным местом утилизации россиян. Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, у него появился серьезный конкурент.

Ежедневно героические ВСУ активно увеличивают число потерь русской армии. Наши защитники ликвидируют не только личный состав врага, но его командование.

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Уничтожение командного пункта врага в Херсонской области

Как рассказал Алексей Арестович, ВСУ удалось "накрыть" передовой армейский командный пункт врага в Херсонской области.

Это круче Чернобыевки. Там было более 50 старших русских офицеров. Их судьба неизвестна, но я уверен, что грустная,

– заявил советник главы ОП.

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