"Круто" даже для эпохи коронакризиса: эксперты о глобальном сбое в Facebook

4 октября 2021 года произошел самый масштабный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы прекратили работу на 7 часов, а этот сбой называют самым масштабным с 2008 года. В компании сказали, что причина сбоя в нарушении сетевого трафика. Мы расспросили экспертов, какие еще могут быть теории, почему произошел глобальный сбой и как он вообще повлиял на всех, чья работа связана с соцсетями.

Какие еще могли быть причины сбоя

Несмотря на то, что существует официальная версия от Facebook о причине сбоя, многие в нее не поверили. Так, глобальный сбой связывали с кибератаками и говорили, что произошла существенная утечка данных пользователей (речь шла о продаже данных 1,5 млрд пользователей), но официально эту информацию не подтверждали.

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Сергей Журавель, Lead Software Engineer в Absio, говорит, что основные теории связаны с работой DNS сервиса (ведь это также официальная позиция компании Facebook). Когда компьютеры общаются между собой в сети, то они используют цифровые адреса (IP адреса). Чтобы получить такой цифровой адрес, операционная система использует DNS (доменная система имен) для преобразования доменного адреса в IP адрес. Так случилось, что DNS сервисы перестали видеть Facebook домены и не могли найти и предоставить IP адреса, поэтому подключение к сервисам Facebook было невозможным.

Почему DNS сервисы перестали видеть Facebook домены? Вот в чем основной вопрос. По информации компании Facebook – причиной падения сервисов была ошибка в конфигурации. Специалистам Facebook пришлось физически находиться в дата-центрах для решения проблемы, это означает, что им пришлось что-то обновлять на серверах физически,

– говорит журавль

Ксения Омельченко, PR и SMM-консультант, говорит, что сугубо с технической точки зрения говорили о неудачном дистанционном обновлении Facebook. За 5 минут до сбоя зафиксировали массовое обновление маршрутизаторов. Чтобы исправить это, Facebook должен предоставить оперативный физический доступ работников к дата-центрам, но сейчас многие работники компании продолжают работать дистанционно.



Акции многих компаний существенно упали / Фото Pixabay

Другой причиной называют хакеров, которые за 15 минут до сбоя якобы на одном из форумов предупредили о том, что скоро лягут соцсети и это только начало, а через час после сбоя уже выставили на продажу в даркнете данные 1,5 млрд пользователей. Кто-то связывает сбой с интервью инсайдера Facebook, которая рассказала, что соцсеть заботится лишь о собственных интересах, разжигает вражду и манипулирует пользователями,

– говорит Омельченко.

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Как это повлияло на бизнес и блогеров

Многочасовой сбой в работе соцсетей стоил Марку Цукребергу немалых убытков – около 7 млрд долларов. Акции NASDAQ упали более чем на 2,3%. Также упали акции Apple и Microsoft. Но на фоне сбоя в социальных сетях выросла стоимость криптовалют.

Цена самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – пересекла отметку в 49 тысяч долларов после падения до дневного минимума на уровне 47 166 долларов за монету.

Виктория Кравченко, главный маркетолог и сооснователь компании IPSM, эксперт по коммуникациям, говорит, что по данным американской биржи NASDAQ, уровень падения акций по состоянию на 4 октября составил: Twitter – 6,4%; Facebook – 5,7%; Amazon – 2,8%; Apple – на 2,8%; Alphabet – на 2,5%; Netflix – на 2,3%.

В экономическом плане это "круто" даже для эпохи коронакризиса. Конечно, в первую очередь здесь пострадал бизнес и блогеры как бизнес. Что касается СМИ, для них как раз возможны неожиданно положительные последствия. Компании и публичные персоны могут начать увеличивать свое присутствие в СМИ, как дополнительных площадках, на случай, если их ключевая соцсеть ляжет. Поэтому медиа следует ожидать повышенное внимание к себе в течение ближайших месяцев,

– говорит Кравченко.

Сбой в соцсетях повлиял и на блогеров. Ксения Омельченко говорит, что все компании, которые планировали кампании в соцсетях на этот вечер или, например, сегодня купили рекламу у блогеров, уже имеют, как минимум, минус время и клиентов. А для блогеров, которые продвигались в Instagram и имели там очень много подписчиков ожил один из главных вопросов "Что делать, если Instagram закроют/исчезнет?".



Сбой соцсетей / Инфографика 24 канала

Что делать с зависимостью от соцсетей и как защитить бизнес

Несколько часов без соцсетей доказали, что для многих людей это стало настоящим стрессом. Они не знали, куда себя деть и чем заняться.

Ксения Омельченко добавила, что для многих онлайн – это уже реальная жизнь, а в офлайне они не такие интересные, смелые и яркие, как их виртуальные персоны. Мы имеем дефицит и общения, и внимания, и на этом и играют все соцсети.

Каждый имеет, так называемые, 15 минут славы и демонстрирует идеальную инстаграмную жизнь, которая не всегда совпадает с реальностью. Но этот сбой еще одна демонстрация того, что есть другой мир, вне соцсетей, а "яйца надо класть в разные корзины". Например, если бизнес делал ставку только на рекламу в социальных сетях и больше нигде, то самое время задуматься и увидеть "белые пятна" в своем бизнесе и продвижении. И что-то изменить,

– отметила Омельченко.

Сергей Журавель говорит, что современный мир очень зависит от соцсетей. Когда сервисы Facebook, были недоступны, миллионы пользователей были расстроены из-за того что не могли использовать привычные для них сервисы. Бизнес, который использует Facebook как основную платформу, понес немалые убытки (если брать суммарно).

Виктория Кравченко добавила, что для того, чтобы такая зависимость от соцсетей не стала фатальной, нужно "подстраховаться".

Я отвечаю на вопрос с точки зрения маркетолога, цель которого – создание максимально эффективного и удобного пути клиента. Без собственного сайта – бизнесу сегодня не обойтись. У вас должна быть собственная точка продажи (товаров или услуг), даже в виде обычного сайта-визитки. Ведь соцсети и ваши в них аккаунты – это не ваша собственность,

– говорит эксперт.

Она добавила, что также бизнесу необходим "живой" е-mail. Важно, чтобы его "читали" и оперативно отвечали на запросы клиентов. Кроме этого, должны быть телефоны важных клиентов. Также стопроцентно необходимо "бэкапить", сохранять версии ваших сайтов, SRM и Google-доки с определенной регулярностью. Без такой полезной привычки ваш бизнес под серьезной угрозой.