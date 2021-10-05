Які ще могли бути причини збою

Попри те, що існує офіційна версія від Facebook про причину збою, багато хто у неї не повірив. Так, глобальний збій пов’язували з кібератаками та говорили, що стався суттєвий витік даних користувачів (йшлося про продаж даних 1,5 млрд користувачів), але офіційно цю інформацію не підтверджували.

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Сергій Журавель, Lead Software Engineer у Absio, говорить, що основні теорії пов'язані із роботою DNS сервісу (адже це також офіційна позиція компанії Facebook). Коли комп'ютери спілкуються між собою в мережі, то вони використовують цифрові адреси (IP адреси). Щоб отримати таку цифрову адресу, операційна система використовує DNS (доменна система імен) для перетворення доменної адреси в IP адресу. Так сталося що DNS сервіси перестали бачити Facebook домени й не могли знайти та надати IP адреси, тому підключення до сервісів Facebook було неможливим.

Чому DNS сервіси перестали бачити Facebook домени? Ось в чому основне питання. За інформаціэю компанії Facebook – причиною падіння сервісів була помилка в конфігурації. Спеціалістам Facebook довелося фізично перебувати у датацентрах для вирішення проблеми, це означає, що їм довелося щось оновлювати на серверах фізично,

– каже Журавель

Ксенія Омельченко, PR та SMM-консультант, каже, що суто з технічної точки зору говорили про невдале дистанційне оновлення Facebook. За 5 хвилин до збою зафіксували масове оновлення маршрутизаторів. Аби виправити це Facebook має надати оперативний фізичний доступ працівників до дата-центрів, але зараз багато працівників компанії продовжують працювати дистанційно.

Акції багатьох компаній суттєво впали / Фото Pixabay

Іншою причиною називають хакерів, які за 15 хвилин до збою начебто на одному з форумів попередили про те, що скоро ляжуть соцмережі й це лише початок, а через годину після збою вже виставили на продаж у даркнеті дані 1,5 млрд користувачів. Хтось пов'язує збій з інтерв'ю інсайдера Facebook, яка розповіла, що соцмережа піклується лише про власні інтереси, розпалює ворожнечу і маніпулює користувачами,

– каже Омельченко.

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Як це вплинуло на бізнес та блогерів

Кількагодинний збій у роботі соцмереж коштував Марку Цукребергу чималих збитків – близько 7 млрд доларів. Акції NASDAQ впали на понад 2,3%. Також впали акції Apple та Microsoft. Але на фоні збою у соціальних мережах зросла вартість криптовалют

Ціна найпопулярнішої криптовалюти у світі – біткойна – перетнула позначку у 49 тисяч доларів після падіння до денного мінімуму на рівні 47 166 доларів за монету.

Вікторія Кравченко, головний маркетолог та співзасновниця компанії IPSM, експертка з комунікацій, каже, що за даними американської біржі NASDAQ, рівень падіння акцій за станом на 4 жовтня становив: Twitter – 6,4%; Facebook – 5,7%; Amazon – 2,8%; Apple – на 2,8%; Alphabet – на 2,5%; Netflix – на 2,3%.

В економічному плані це "круто" навіть для епохи коронакризи. Звісно, в першу чергу тут постраждав бізнес та блогери, як бізнес. Щодо ЗМІ, для них якраз можливі неочікувано позитивні наслідки. Компанії та публічні персони можуть почати збільшувати свою присутність у ЗМІ, як додаткових майданчиках, на випадок, якщо їхня ключова соцмережа ляже. Тому медіа слід очікувати підвищену увагу до себе протягом найближчих місяців,

– говорить Кравченко.

Збій у соцмережах вплинув і на блогерів. Ксенія Омельченко говорить, що усі компанії, які планували кампанії у соцмережах на цей вечір або, наприклад, купили сьогодні рекламу у блогерів вже мають, як мінімум, мінус час та клієнтів. А для блогерів, які просувалися в Instagram та мали там дуже багато підписників ожило одне з головних питань "Що робити, якщо Instagram закриють/зникне?".

Збій соцмереж / Інфографіка 24 каналу

Що робити з залежністю від соцмереж та як захистити бізнес

Декілька годин без соцмереж довели, що для багатьох людей це стало справжнім стресом. Вони не знали, куди себе подіти та чим зайнятися.

Ксенія Омельченко додала, що для багатьох онлайн – це вже реальне життя, а в офлайні вони не такі цікаві, сміливі і яскраві, як їхні віртуальні персони. Ми маємо дефіцит і спілкування, і уваги, і на цьому і грають усі соцмережі.

Кожен має, так звані, 15 хвилин слави й демонструє ідеальне інстаграмне життя, яке не завжди збігається з реальністю. Але цей збій ще одна демонстрація того, що є інший світ, поза соцмережами, а "яйця треба класти у різні кошики". Наприклад, якщо бізнес робив ставку тільки на рекламу у соціальних мережах і більше ніде, то саме час задуматись і побачити "білі плями" у своєму бізнесу та просуванні. І щось змінити,

– зазначила Омельченко.

Сергій Журавель говорить, що сучасний світ дуже залежить від соцмереж. Коли сервіси Facebook, були недоступні, мільйони користувачів були засмучені через те що не могли використовувати звичні для них сервіси. Бізнес, що використовує Facebook як основну платформу, зазнав чималих збитків (якщо брати сумарно).

Вікторія Кравченко додала, що для того, аби така залежність від соцмереж не стала фатальною, потрібно "підстрахуватися".

Я відповідаю на питання з погляду маркетолога, мета якого – створення максимально ефективного і зручного шляху клієнта. Без власного сайту – бізнесу сьогодні не обійтись. У вас має бути власна точка продажу (товарів чи послуг), навіть у вигляді звичайного сайту-візитівки. Адже соцмережі та ваші в них акаунти – це не ваша власність,

– каже експертка.

Вона додала, що також бізнесу необхідний "живий" е-mail. Важливо, щоб його «читали» та оперативно відповідали на запити клієнтів. Окрім цього, мають бути телефони важливих клієнтів. Також стовідсотково необхідно "бекапити", зберігати версії ваших сайтів, SRM та Google-доки з певною регулярністю. Без такої корисної звички ваш бізнес – під серйозною загрозою.