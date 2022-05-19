Крылатая ракета, истребитель, бронетехника: Воздушные силы за сутки изрядно уничтожали врага

Воздушные силы ВСУ за сутки 18 мая уничтожили немало вражеской техники. В частности, им удалось уничтожить истребитель, крылатую ракету, а также много наземной техники.

Об этом сообщили в оперативной сводке Воздушных сил. Также к этому отчету за день прикрепили и перехваченный разговор пилотов подбитого российского самолета.

Накануне ВСУ "Стрелой" уничтожили современный беспилотник оккупантов Zala

Ударили по скоплению россиян

Бронетехнику армии врага уничтожило практически одним ударом. Дело в том, что защитники нашего неба ударили по скоплению войск. Авиация воздушных сил сделала это под прикрытием украинских истребителей.

По предварительным оценкам, там уничтожили не только 20 единиц техники. Также пострадала численность войск России и боеприпасов.

Неплохо работали и наземные войска

Что касается воздушных целей, то их в этот день уничтожали служащие подразделений зенитных ракетных войск. В Днепропетровской области им удалось уничтожить крылатую ракету врага.

А вот в Харьковской области уже "приземлили" истребитель-бомбардировщик Су-34. Данные радиообмена, который смогли перехватить наши службы, подтвердили это. Там говорилось, что загорелся двигатель самолета и пилоту пришлось катапультироваться.