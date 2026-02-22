Крылатые ракеты уже в воздушном пространстве Украины

Россия запустила крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков. Около 5:30 утра 22 февраля они зашли на украинскую территорию.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Сейчас точное количество ракет – неизвестно.

Что известно об атаке 22 февраля?

Ракеты на Сумщине курсом на запад,

– написали военные.

Впоследствии стало известно о том, что крылатые ракеты пересекли границу Полтавщины и держат курс на Киев. Также одновременно Россия атакует Украину и баллистикой, и "Шахедами", которых уже насчитывают много десятков.



Предупреждение о сразу нескольких баллистических целей опубликовали для Кропивницкого. На областной центр, отмечали мониторы, двигались сразу 5 ракет. Ранее в городе уже несколько раз раздавались взрывы.

Также ночью под комбинированной атакой дронов и ракет находится Киев. В столице гремели взрывы, а ПВО работала по целям в области.



Отметим, что об активности стратегической авиации стало известно еще с вечера.

