"Крылья" для "Богомола": защитники собирают деньги на дрон для освобождения Херсонщины
Источник:Крылья Богомола
Украинские защитники-добровольцы объявили сбор на дрон для ускорения победы в Херсонской области. Цель – собрать 1 миллион гривен. Планы амбициозны, но цель того стоит.
Украинские военные объединились в группу "Богомол", работают на Херсонском направлении. Сейчас им очень нужна наша помощь, чтобы купить качественный дрон и набор к нему.
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У защитников уже есть опыт работы с боевыми "птичками" и удачно их применяют для разведки, ликвидации оккупантов и вражеской техники.
Что нужно знать об инициативе "Богомол"
Это более десятка военных ВСУ, которые работают на херсонском направлении – они самостоятельно организовались в группу "Богомол". Ребята не были раньше знакомы, познакомились во время выполнения боевых задач.
С начала полномасштабного вторжения каждый из них в своем подразделении видел, сколько вреда наносят вражеские дроны, и уже в апреле решили – они могут давать отпор не хуже,
– говорится в сообщении группы.
Добровольцы прошли онлайн-обучение благодаря благотворительному фонду "Вместе для Украины" на платформе "Прометеус", получили сертификаты и согласования от руководства.
Теперь они активно наносят вред противнику. На их счету уничтоженные россияне и техника.
Отмечают, что первые военные дроны покупали за собственные зарплаты и средства друзей, однако этого недостаточно.
Нужен миллион, чтобы ускорить освобождение Херсона
Представители общественной среды, сообщество дизайнеров, фотографов, журналистов, юристов и аналитиков объединились, чтобы помочь уничтожать врага еще активнее и снарядить "богомолов" новыми "крыльями".
Важно! Цель состоит в том, чтобы собрать 1 миллион гривен на целый набор:
- качественный дрон, который будет пригоден для выполнения сложных военных задач,
- мощные аккумуляторы,
- и права для бесперебойной связи военных.
Подробности сбора можно узнать на сайте.
Как помочь "богомолам"
Присоединиться к сбору можно приняв участие в онлайн аукционе, лоты – указаны на сайте, среди них: эксклюзивный сувенир от музыкантов группы Kozak System, мастер-класс по выпечке пляцок, фотосессия, танцевальный мастер-класс и другие.
Также можно перечислить деньги на счет львовской общественной организации.
IBAN: UA 77 325365 0000000260090011088 в АО КРЕДОБАНК, ЕГРПОУ: 35048018, специально предназначенный для этого сборника.
Или пополнить банку, открытую под этот сбор.
Заметим, что дроны и беспилотники стали полноценным оружием в профессиональных руках наших бойцов. Благодаря им украинские войска координируют удары, нанося врагу потери.
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