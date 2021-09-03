Зеленский выступал перед преподавателями и экспертами Стэнфордского университета. Президента спросили, не боится ли он, убив "дракона", стать им.

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Дракону крылья подрежут, – Зеленский

Глава государства ответил насчет "убить дракона". Он напомнил, что является Президентом Украины уже 2 года.

У ваших знакомых (в России – 24 канал) ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут,

– отметил Зеленский.

Политик вспомнил о фильме "Убить дракона" режиссера Марка Захарова. По словам Зеленского, украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской. В частности, политика государства-агрессора направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

Войну развязала не Украина

Также Зеленский акцентировал на сигналах, которые посылает Россия. Якобы Украина не хочет закончить войну. Глава государства подчеркнул, что это странно, ведь войну начала не Украина.

"Мы то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", – сказал Зеленский.

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