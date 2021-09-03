Зеленський виступав перед викладачами та експертами Стенфордського університету. Президента запитали, чи не боїться він, убивши "дракона", стати ним.

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Глава держави відповів щодо "вбити дракона". Він нагадав, що є Президент України вже 2 роки.

У ваших знайомих (у Росії. – 24 канал) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть,

– наголосив Зеленський.

Політик згадав про фільм "Убити дракона" режисера Марка Захарова. За словами Зеленського, українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика Росії відрізняється від української. Зокрема, політика держави-агресора спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

Війну розв'язала не Україна

Також Зеленський акцентував на сигналах, які посилає Росія. Мовляв, Україна не хоче закінчити війну. Глава держави наголосив, що це дивно, адже війну почала не Україна. "Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали, – сказав Зеленський.

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