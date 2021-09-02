Зеленський наголосив, що перед експертним середовищем Стенфордського університету виступали багато дуже видатних людей, відомих політиків, бізнесменів та діячів з усього світу.

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Чи міг колись я, звичайний хлопець, з простої родини, зі звичайного, прекрасного до речі, промислового міста на Сході України уявити, що виступатиму тут. Ні. Але все можливо,

– заявив український лідер.

Щоправда, для цього, наголосив Зеленський, довелося стати Президентом України. Той факт, що ним став хлопець з простої, до речі, професорської родини свідчить, що все – можливо.

Зеленський зізнався: ці слова – не лише його кредо, але й символ сучасної України.

Президент розповів про Україну

Зеленський наголосив, що хоче розповісти студентам Стенфордського університету про Україну. Не про колишню республіку СРСР, десь поряд з Росією, десь у Європі. А про Україну – велику демократичну державу, де все – можливо.

Зеленський пригадав, що коли його дружина Олена народжувала їхню доньку Олександру, щоб приїхати з Кривого Рогу до Києва довелося витратити 10 годин. Президент наголосив, що вже тоді мріяв це змінити.

Коли у президентського подружжя народилася друга дитина, близько 20 годин довелося витратити на оформлення різних документів. І це Зеленський мріяв змінити.

Українці довели, що усе – можливо

Президент наголосив: українці часто доводили людству, що все – можливо. Зокрема:

створити перший вертоліт;

штучний супутник Землі;

найбільший у світі літак;

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Однак, на жаль, Україна вже близько 30 років не створювала нічого настільки ж визначного. Зеленський зізнався, що дуже хотів це змінити. Єдиним шляхом було стати президентом і привести до влади людей. Бо все – можливо.

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