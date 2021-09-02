Зеленский подчеркнул, что перед экспертной средой Стэнфордского университета выступали многие очень выдающиеся люди, известные политики, бизнесмены и деятели со всего мира.

Заметьте Зеленский в США провел встречу с конгрессменами из группы поддержки Украины: о чем говорили

Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного, прекрасного кстати, промышленного города на Востоке Украины представить, что буду выступать здесь. Нет. Но все возможно,
заявил украинский лидер.

Правда, для этого, подчеркнул Зеленский, пришлось стать Президентом Украины. Тот факт, что им стал парень из простой, кстати, профессорской семьи свидетельствует, что все – возможно.

Зеленский признался: эти слова – не только его кредо, но и символ современной Украины.

Президент рассказал об Украине

Зеленский подчеркнул, что хочет рассказать студентам Стэнфордского университета об Украине. Не о бывшей республике СССР, где-то рядом с Россией, где-то в Европе. А об Украине – большое демократическое государство, где все – возможно.

Зеленский вспомнил, что когда его жена Елена рожала их дочь Александру, чтобы приехать из Кривого Рога в Киев пришлось потратить 10 часов. Президент подчеркнул, что уже тогда мечтал это изменить.

Когда у президентской четы родился второй ребенок, около 20 часов пришлось потратить на оформление различных документов. И это Зеленский мечтал изменить.

Украинцы доказали, что все возможно

Президент подчеркнул: украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Отдельно:

  • создать первый вертолет;
  • искусственный спутник Земли;
  • самый большой в мире самолет;
  • WhatsApp.

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