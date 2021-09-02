Зеленский подчеркнул, что перед экспертной средой Стэнфордского университета выступали многие очень выдающиеся люди, известные политики, бизнесмены и деятели со всего мира.

Заметьте Зеленский в США провел встречу с конгрессменами из группы поддержки Украины: о чем говорили

Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного, прекрасного кстати, промышленного города на Востоке Украины представить, что буду выступать здесь. Нет. Но все возможно,

– заявил украинский лидер.

Правда, для этого, подчеркнул Зеленский, пришлось стать Президентом Украины. Тот факт, что им стал парень из простой, кстати, профессорской семьи свидетельствует, что все – возможно.

Зеленский признался: эти слова – не только его кредо, но и символ современной Украины.

Президент рассказал об Украине

Зеленский подчеркнул, что хочет рассказать студентам Стэнфордского университета об Украине. Не о бывшей республике СССР, где-то рядом с Россией, где-то в Европе. А об Украине – большое демократическое государство, где все – возможно.

Зеленский вспомнил, что когда его жена Елена рожала их дочь Александру, чтобы приехать из Кривого Рога в Киев пришлось потратить 10 часов. Президент подчеркнул, что уже тогда мечтал это изменить.

Когда у президентской четы родился второй ребенок, около 20 часов пришлось потратить на оформление различных документов. И это Зеленский мечтал изменить.

Украинцы доказали, что все возможно

Президент подчеркнул: украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Отдельно:

создать первый вертолет;

искусственный спутник Земли;

самый большой в мире самолет;

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