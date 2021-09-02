Президент Украины отметил: Apple вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Он отметил, что рад личной встрече с руководителем этого техногиганта.

Тоже интересно Мог ли когда я это представить, но все – возможно, – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда

Украина хочет совместных проектов с Apple

После встречи Владимир Зеленский написал в своем твиттере, что Украина заинтересована в сотрудничестве.

Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов,

– написал Владимир Зеленский.

Зеленский сравнил свою команду с Apple

Во время другой встречи со студентами и сотрудниками Стэнфордского университета, Владимир Зеленский отметил, что, вероятно, самым известным выступлением этого вуза было выступление Стива Джобса. Он напомнил, что Apple начинал свой путь в гараже с безумных идей.

Здесь он сравнил себя и свою команду: мол, когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Впоследствии он показал свой айфон и рассказал о приложении Дия, которое на нем установлено.

Ни один президент Украины не залетал в Калифорнию

Отметим, что до этого визита Владимира Зеленского в Калифорнию с официальным визитом не летал ни один президент Украины. Поскольку именно там сосредоточены крупнейшие IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, это важно для диджитализации Украины и развития сотрудничества. Это подчеркивал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Больше об этом Зеленский первым из президентов Украины прибыл в Калифорнию: мэрию подсветили цветами флага

Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику,

– добавил глава МИД.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером, посетившим США с официальным визитом после инаугурации Джо Байдена.