Почти по всему полуострову: россияне жалуются на "массированную атаку БПЛА" по Крыму

Российские захватчики вечером 23 октября жаловались о "массированной атаке" по Крыму. Оккупанты писали, что туда летели неизвестные беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ. О "дронах" писали во многих городах аннексированного украинского полуострова, передает 24 Канал.

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Что известно о "массированной атаке дронами" на Крым

Около 21:12 российские мониторинговые телеграм-каналы сообщили о "массированном запуске беспилотников в сторону Крыма". Уже позже оккупанты распространили сообщение об "опасности для западного побережья Крыма".

По данным россиян, дроны тогда якобы фиксировали в Сакском районе. Более того, захватчики даже писали о "сбивании" неизвестных беспилотников.

Впоследствии в сети появились посты, что БпЛА якобы летят в сторону Евпатории. Также россияне писали о дронах, летящих и вблизи Симферополя, а также говорили, что якобы летательные аппараты движутся в направлении города.

Сейчас о последствиях этой атаки точно ничего неизвестно. В местной оккупационной власти о неизвестных дронах пока ничего не писали.

К слову, взрывы в Крыму слышали 17 октября. Тогда оккупанты жаловались об угрозе для их Крымского моста, а также "возможных пусках ракет Storm Shadow".