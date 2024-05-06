Российские телеграм-каналы пишут, что Крым оказался под атакой морских дронов. Это произошло после длительного перерыва, передает 24 Канал.
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Отчитываются об отсутствии потерь
Телеграмм-каналы пишут, что у западного побережья полуострова уничтожено до 5 безэкипажных катеров ВСУ. По их информации, целью были военные катера в одной из бухт в районе населенного пункта Черноморское.
Российские СМИ отмечают, что обошлось без потерь и пострадавших с их стороны. В то же время никаких комментариев с украинской стороны не было.
2 мая в Джанкое было громко
- Россияне объявляли воздушную тревогу в оккупированном Крыму вечером 2 мая. В Джанкое слышали звуки взрывов. Около 7 вечера по украинскому времени оккупанты перекрыли движение автотранспорта через Крымский мост. Также там начал виднеться дым.
- Вероятно, это была дымовая завеса. Примерно в то же время местные жители сообщили о тревожных сиренах в воинских частях врага и звуки взрывов в Джанкое.
- Впоследствии движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Зато в минобороны России заявили, что над крымским полуостровом якобы сбили украинский беспилотник.