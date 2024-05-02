“Героям” так называемой “СВО” даже выделяют бесплатные путевки во временно оккупированный Крым. Председатель благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что россиянам безразлично на опасность, если можно получить что-то даром.
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Из-за того в Крыму чуть ли не ежедневно раздаются взрывы, туда на отдых россияне не спешат. Поэтому пропагандисты решили хоть низкими ценами заманить туда людей. Кое-где цены на жилье упали до 50%, а для определенных категорий граждан отпуск может быть бесплатным.
В то же время не все боятся отдыхать на Крымском полуострове несмотря на опасность.
Я удивляюсь, как вообще это возможно. Многих отпугивает опасность, а многим – безразлично. Ну но это люди, которые живут в ежедневном риске, потому что их могут зарезать, сбить пьяные водители, или они выпьют какого-то спирта и отруяться. А халява – это мощная вещь. На "бесплатно" слетятся все,
– отметила Ольга Романова.
Вероятно, бесплатно свой отпуск в Крыму смогут провести участники так называемой "СВО". Кажется, это будет прекрасная возможность для других россиян на Крымском полуострове познакомиться с настоящими "героями" их страны.
Последние новости из Крыма
- Россияне беспокоятся за судьбу Крымского моста, поэтому решили подыскать ему альтернативу. Ею стало строительство железной дороги из России во временно оккупированный Крым вдоль Азовского побережья. Собственно, Керченский мост уже сейчас не полностью может обеспечивать логистические потребности врага, поэтому на железную дорогу возлагают большие надежды.
- Заметим, недавно глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил намерение Украины по деоккупации Крымского полуострова. Пока нет видимых признаков, что оккупанты усиленно к этому готовятся, хотя ротационные мероприятия в Крыму происходят постоянно.
- Постоянными также являются атаки на военные объекты в Крыму. Недавно беспилотники ГУР МО атаковали военный аэродром в Джанкое. Из новых спутниковых фото видно, что без поражений вражеской техники не обошлось. Вероятнее всего, повреждениям подверглась система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.