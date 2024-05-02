“Героям” так называемой “СВО” даже выделяют бесплатные путевки во временно оккупированный Крым. Председатель благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что россиянам безразлично на опасность, если можно получить что-то даром.

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Из-за того в Крыму чуть ли не ежедневно раздаются взрывы, туда на отдых россияне не спешат. Поэтому пропагандисты решили хоть низкими ценами заманить туда людей. Кое-где цены на жилье упали до 50%, а для определенных категорий граждан отпуск может быть бесплатным.

В то же время не все боятся отдыхать на Крымском полуострове несмотря на опасность.

Я удивляюсь, как вообще это возможно. Многих отпугивает опасность, а многим – безразлично. Ну но это люди, которые живут в ежедневном риске, потому что их могут зарезать, сбить пьяные водители, или они выпьют какого-то спирта и отруяться. А халява – это мощная вещь. На "бесплатно" слетятся все,

– отметила Ольга Романова.

Вероятно, бесплатно свой отпуск в Крыму смогут провести участники так называемой "СВО". Кажется, это будет прекрасная возможность для других россиян на Крымском полуострове познакомиться с настоящими "героями" их страны.

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