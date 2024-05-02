"Героям" так званої "СВО" навіть виділяють безкоштовні путівки у тимчасово окупований Крим. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що росіянам байдуже на небезпеку, якщо можна отримати щось задарма.
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Інстинкт самозбереження відсутній
Через те, що у Криму ледь не щодня лунають вибухи, туди на відпочинок росіяни не поспішають. Тож пропагандисти вирішили хоч низькими цінами заманити туди людей. Подекуди ціни на житло впали до 50%, а для певних категорій громадян відпустка може бути безоплатною.
Водночас не усі бояться відпочивати на Кримському півострові попри небезпеку.
Я дивуюсь, як взагалі це можливо. Багатьох відлякує небезпека, а багатьом – байдуже. Ну але це люди, які живуть в щоденному ризику, бо їх можуть зарізати, збити п'яні водії, чи вони вип'ють якогось спирту й отруяться. А халява – це потужна річ. На "безплатно" злетяться усі,
– наголосила Ольга Романова.
Ймовірно, безплатно свою відпустку у Криму зможуть провести учасники так званої "СВО". Здається, це буде чудова нагода для інших росіян на Кримському півострову познайомитись зі справжніми "героями" їхньої країни.
Останні новини з Криму
- Росіяни турбуються за долю Кримського мосту, тож вирішили підшукати йому альтернативу. Нею стало будівництво залізниці з Росії до тимчасово окупованого Криму вздовж Азовського узбережжя. Власне, Керченський міст уже зараз не вповні може забезпечувати логістичні потреби ворога, тож на залізницю покладають великі надії.
- Зауважимо, нещодавно очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив намір України щодо деокупації Кримського півострову. Наразі немає видимих ознак, що окупанти посилено до цього готуються, хоч ротаційні заходи у Криму відбуваються постійно.
- Постійними також є атаки на військові об'єкти у Криму. Нещодавно безпілотники ГУР МО атакували військовий аеродром у Джанкої. З нових супутникових фото видно, що без уражень ворожої техніки не обійшлося. Найімовірніше, пошкоджень зазнала система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.