Російські телеграм-канали пишуть, що Крим опинився під атакою морських дронів. Це сталося після тривалої перерви, передає 24 Канал.
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Звітують про відсутність втрат
Телеграм-канали пишуть, що біля західного узбережжя півострова знищено до 5 безекіпажних катерів ЗСУ. За їхньою інформацією, метою були військові катери в одній із бухт у районі населеного пункту Чорноморське.
Російські ЗМІ наголошують, що обійшлося без втрат та постраждалих з їхнього боку. Водночас жодних коментарів із українського боку не було.
2 травня у Джанкої було гучно
- Росіяни оголошували повітряну тривогу в окупованому Криму ввечері 2 травня. У Джанкої чули звуки вибухів. Близько 7 вечора за українським часом окупанти перекрили рух автотранспорту через Кримський міст. Також там почав виднітися дим.
- Ймовірно, це була димова завіса. Приблизно у той же час місцеві жителі повідомили про тривожні сирени у військових частинах ворога та звуки вибухів у Джанкої.
- Згодом рух автотранспорту Кримським мостом відновили. Натомість у міноборони Росії заявили, що над кримським півостровом нібито збили український безпілотник.