Російські телеграм-канали пишуть, що Крим опинився під атакою морських дронів. Це сталося після тривалої перерви, передає 24 Канал.

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Звітують про відсутність втрат

Телеграм-канали пишуть, що біля західного узбережжя півострова знищено до 5 безекіпажних катерів ЗСУ. За їхньою інформацією, метою були військові катери в одній із бухт у районі населеного пункту Чорноморське.

Російські ЗМІ наголошують, що обійшлося без втрат та постраждалих з їхнього боку. Водночас жодних коментарів із українського боку не було.

2 травня у Джанкої було гучно