Крым – ключевое орудие агрессии: почему без его освобождения Украина не будет в безопасности
Российские оккупанты уже давно сделали из полуострова Крым масштабную "военную базу". Без его деоккупации Украина не будет находиться в безопасности.
Об этом 24 Каналу рассказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым (в 2017 – 2018 годах) Борис Бабин. По его словам, военное присутствие оккупантов на полуострове достаточно велико уже несколько лет. Это не раз отражалось в экспертных отчетах и международных документах.
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Крым – ключевой логистический хаб оккупантов на Юге
Как отметил Бабин, полуостров Крым – один из основных плацдармов российской агрессии на материковом Юге. Оккупанты сделали из него масштабную "военную базу". Там лечат раненых, свозят мобилизованных, ремонтируют технику. Все эти формирования на полуострове нужно демилитаризировать.
Агрессия из Крыма происходит и в воздухе, и на море, и в киберпространстве. Здесь можем говорить, что без полной демилитаризации оккупационных структур и вообще без деоккупации Крыма нельзя обеспечить безопасность ни Украины, ни всего мира. Ведь те преступные замыслы, которые они хотели реализовать в Крыму, выходят далеко за пределы Украины.
– отметил Бабин.
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Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких организационных или правовых факторов, которые мешали бы Украине деоккупировать Крым тем путем, который изберут в Вооруженных Силах. До полномасштабной войны партнеры настаивали на политико-дипломатическом разрешении конфликта. Но теперь все совсем по-другому: Россия напала полномасштабно, а мир изменился.
Украина обязательно освободит Крым от оккупантов
- 26 февраля Украина отмечала День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Государство помнит за своих граждан на полуострове и обязательно выгонит оттуда российских захватчиков.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане должны знать – Украина никого не покинет. Полуостров Крым обязательно освободят из российской неволи. Это станет исторической точкой в любых попытках России ломать жизнь не только украинцам, но и другим народам Европы и Азии.
- Кроме того, представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что враг увеличил количество личного состава в Крыму. Они навезли туда "массовку", которая должна строить фортификационные сооружения.