За рейс хотят месячную плату: Андрющенко рассказал о проблемах с топливом в Крыму

На днях в аннексированном Крыму начались настоящие проблемы с топливом. Водители банально боятся ехать через сухопутный коридор, который идет из российского Таганрога через временно оккупированные территории Юга Украины на полуостров.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что проблемы с топливом возникают не только в Крыму. К примеру, в Мариуполе уже жалуются на резкий рост цен на бензин.

Что известно о топливном кризисе на оккупированных территориях?

По словам Андрющенко, водители бензовозов опасаются атак украинских дронов, которые особенно участились в последние недели. Они готовы рисковать только за очень большие деньги.

Перевозчики задрали цены. Фактически они за один рейс хотят до 100 тысяч рублей, что является их месячной зарплатой. И это за одну поездку туда-обратно по сухопутному коридору. Они понимают, что это опасно, – заметил Андрющенко.

Ситуация обострилась до того уровня, что в Интернете уже продают крымские талоны на топливо. Это довольно интересный звоночек. Топливный кризис в Крыму уже был осенью прошлого года. И тогда там дошли до талонов значительно позже. А сейчас они появились фактически на 3 – 4 день кризиса. И это только первая неделя.

Что будет дальше? Хуже для них. До конца июня они точно не разберутся с кризисом. А в Крыму еще и сезон туристический начинается,

– отметил Андрющенко.

К тому же на временно оккупированных территориях существенно выросли цены на топливо. Так, в Мариуполе бензин стал дороже почти на 20 рублей за литр. При этом до границы с Россией всего 60 километров. И там бензин уже дешевле.

Топливный кризис в Крыму: детали

Российские оккупанты имели возможность поставлять топливо на полуостров через Крымский мост. Но с января 2026 года он закрыт для движения тяжелых грузовиков. Поэтому один из основных вариантов – сухопутный коридор через Юг Украины. Однако в последнее время там чрезвычайно интенсивно начали работать украинские middle strike-дроны, которые выбивают российские грузовики, топливозаправщики и тому подобное.

Российские пропагандисты признают, что это довольно серьезная для них проблема. Гражданские водители боятся ехать через сухопутный коридор. А страховые компании буквально отказываются страховать грузы.