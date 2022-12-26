Не без войска: Жданов сказал, что означает комбинированный путь освобождения Крыма

Глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал комбинированный способ освобождения Крыма. Для этого придется привлечь и военных, и дипломатические уловки.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала объяснил, что означает комбинированный путь. Не обойдется без ультиматумов для России со стороны Украины.

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Что предполагает комбинированная деоккупация

Собеседник рассказал, что прежде всего оккупанту будет объявлен ультиматум или условия завершения войны. А дальше в ход пойдут украинские военные.

Начинается давление с помощью военных. Они проводят наступательные или контрнаступательные операции. И после каждого шага войска есть уточняющий вопрос: "соглашаетесь ли вы на наши условия?"

– рассказывает Олег Жданов.

В случае, если враг на них не соглашается, продолжается военное давление. И таким образом шаг за шагом идет деоккупация, когда используется военная сила и диломатия.

Олег Жданов о судьбе Крыма – смотрите видео

Буданов о деоккупации Крыма

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще раньше уверял, что Украина вернется к границам 1991 года. Это должно произойти уже к лету 2023 года.

Теперь он прокомментировал и сценарий деоккупации украинского Крыма. Это должно произойти комбинированным путём.

Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без сил ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках,

– объяснил глава разведки.

Оккупация Крыма