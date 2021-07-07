Так называемая "власть" города сообщила, что в результате непогоды залило 4 дома. В некоторых низменных местах после ливня вода достигала уровня груди.
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Непогода в Саках
Так называемый "глава администрации" города Саки Александр Овдиенков рассказал, что ливень подтопил одну улицу. СМИ пишут, что говорится об улице Колхозной.
На ней 4 домовладения оказались в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Эвакуированы два человека, которые проживают сами и в почтенном возрасте,
– сообщил Овдиенков.
"Власть" принимает меры для уменьшения уровня воды на улицах.
Непогода затопила Саки: смотрите видео
Издание "Крыминформ" сообщило, что из-за ливня пришлось отключать электричество, также есть перебои с интернетом.
Местные жители показали, как затопило набережную: смотрите видео
Люди показывают подтопленные улицы: смотрите видео
(Осторожно! Нецензурная лексика)
Люди показывают, как в городе "работают" ливневки
Непогода в Крыму: последние новости
- Непогода в Крыму бушует уже несколько недель. За это время дважды затопило курортную Ялту.
- В конце июня там даже прекращали работу детсадов.
- В ночь на 4 июля сильные дожди снова накрыли Крым. Там снова объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения.
- Подтопление уже зафиксировали в Бахчисарае, Ялте и под Севастополем. Российские издания также сообщали об одной жертве.