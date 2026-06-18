Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, почему десант в Крым пока не нужен. По его словам, полуостров должен логистически превратиться в остров, а удары по мостам уже затрудняют передвижение российских войск и техники.

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Десант стал удобным предлогом для оккупантов

Россияне в Крыму не первый год поддержают разговоры о возможной высадке украинских сил. Еще с конца 2022 года, а с 2023-го — уж точно, оккупационные власти постоянно нагнетают ожидания, что украинский десант якобы может появиться в любой момент. Для военных это способ поддерживать напряжение на полуострове, а для местных коллаборационистов — еще и возможность оправдывать новые расходы.

Я вижу здесь коррупционную составляющую со стороны Аксенова. На такие вызовы и риски, связанные с украинским десантом, он реагирует бюджетными средствами, чтобы вооружать свои батальоны так называемого народного ополчения и выплачивать им зарплату,

– сказал Братчук.

Эти формирования нужны оккупационной администрации для демонстрации активности: они ищут "диверсантов", демонстрируют готовность к обороне и поддерживают образ постоянной угрозы. Таким образом, тема десанта работает не только как военное запугивание, но и как удобное оправдание существования таких структур.

Они разъезжают по Крыму, ищут диверсантов и, в частности, готовятся к отражению украинского десанта. Есть такая коррупционная авантюра: на мой взгляд, есть на что списать,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

С военной точки зрения ситуация выглядит иначе. Украинская логика в отношении Крыма сейчас заключается не в том, чтобы бросать штурмовиков на высадку, а в том, чтобы последовательно разрушать логистику россиян. Полуостров должен превращаться для оккупантов в изолированную территорию, которую становится всё сложнее использовать для обеспечения фронта.

Крым должен стать островом для российской логистики

Реальная военная логика в отношении Крыма сейчас связана не с высадкой десанта, а с изоляцией полуострова. Для россиян это не просто оккупированная территория, а важный логистический узел для всей южной оперативной зоны. Через Крым и далее на материковые направления идет снабжение для российских войск, в частности на Приднепровском, Запорожском и Донецком направлениях.

Наш украинский полуостров с точки зрения логистики должен превратиться в остров. Это логистика для всей южной оперативной зоны,

– пояснил Братчук.

Речь идет и о маршрутах, ведущих из Симферополя в сторону Ростова, Таганрога и далее к фронту. Именно поэтому удары по мостам и транспортным узлам имеют значение не только для самого Крыма, но и для обеспечения российских подразделений на тех участках, где у врага сейчас есть очевидные приоритеты.

Это то, что идет непосредственно на фронт, в те места, где сегодня очевидны приоритеты врага,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Разговоры о десанте выглядят скорее как российская пропаганда. При нынешней насыщенности средствами ПВО, дронами и возможностями поражения бросать штурмовые подразделения на высадку было бы нереалистично. Крым будут освобождать не с помощью показательных сценариев, которых боятся оккупанты, а долгим трудом по демилитаризации и разрушению логистики.

Нам не нужно сегодня бросать штурмовиков. Это нереально. Давайте будем реалистами: какой десант, тем более с воздуха, при такой насыщенности средств противовоздушной обороны,

– подчеркнул Братчук.

Процесс демилитаризации Крыма уже идет, и к нему активно подключаются украинские дроны. После этого, по словам Братчука, наступит этап деоккупации, но перед ним предстоит проделать еще много работы.

В Крыму продолжается "мостопад"

После ударов по военной логистике россиян под прицелом оказываются мосты, которые соединяют различные части оккупированного полуострова и обеспечивают движение в направлении фронта. Братчук отметил, что в отношении ночных ударов еще продолжается доразведка и требуется официальное подтверждение, но спутниковые снимки уже показывают серьезные последствия для россиян.

Мы все доверяем спутниковым снимкам, и там действительно горит и пылает. Железнодорожный мост в районе Роздольного поврежден, рядом находится автомобильный, так называемый горбатый мост, он тоже пострадал,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Речь также идет о возможных ударах в районе Владиславовки, Феодосии и Арабатской стрелки, в частности возле пролива Промоина. Если повреждения мостов подтвердятся, российские поезда, идущие со стороны Керчи, не смогут двигаться дальше по привычным маршрутам. Они будут доезжать только до Владиславовки или Феодосии, а дальше оккупантам придётся перебрасывать грузы автотранспортом.

Если подтвердится повреждение этих мостов, движения до Джанкоя точно не будет. Придётся пересаживаться на автотранспорт. Здесь уже возникает вопрос: а есть ли у вас бензин или дизельное топливо?

– отметил Братчук.

Такие удары наносятся не только по отдельным переправам, но и по всей системе снабжения Крыма. Мосты, в частности в районе Северо-Крымского канала, влияют на логистику на полуостров, с него и внутри самого Крыма. Поэтому "мостопад", по словам Братчука, продолжается и будет продолжаться в дальнейшем, а Силы обороны Украины продолжают работать над российскими объектами на полуострове.

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