Крым – это Украина – США в очередной раз поддержали саммит Крымской платформы
12 августа 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:"Голос Америки"
В США приветствовали проведение саммита Крымской платформы 23 августа. Штаты отметили, что Крым всегда будет украинской территорией.
Временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан призвала Россию прекратить оккупацию Крыма. Она подтвердила, что международное сообщество придерживается такого же мнения.
Кстати Обещают "болезненные последствия": оккупанты пригрозили участникам Крымской платформы
Международное сообщество знает, что Крым – это Украина и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова,
– отметила Остриан.
Заметим, что Остриан уже делала подобные заявления, призывая Россию прекратить агрессию против Украины.
Что надо знать о Крымской платформу
- Саммит анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Крымская платформа направлена на объединение сил по деоккупации полуострова.
- Первый саммит платформы состоится перед Днем Независимости – 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Украинские власти раздумывают, чтобы закрепить Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций, поскольку проводить мероприятие ежегодно нет возможности.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что участие подтвердили уже 38 стран. Например, США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и др.
- К слову, на саммит пригласили также и Россию. Правда, оккупант не только саботирует мероприятие, но и угрожает государствам-участникам. В частности, в Кремле обещают "болезненные последствия".