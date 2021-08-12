Крым – это Украина – США в очередной раз поддержали саммит Крымской платформы

В США приветствовали проведение саммита Крымской платформы 23 августа. Штаты отметили, что Крым всегда будет украинской территорией.

Временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан призвала Россию прекратить оккупацию Крыма. Она подтвердила, что международное сообщество придерживается такого же мнения.

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Международное сообщество знает, что Крым – это Украина и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей полуострова,

– отметила Остриан.

Заметим, что Остриан уже делала подобные заявления, призывая Россию прекратить агрессию против Украины.

Что надо знать о Крымской платформу