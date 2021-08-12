Тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан закликала Росію припинити окупацію Криму. Вона підтвердила, що міжнародна спільнота дотримується такої ж думки.

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Міжнародна спільнота знає, що Крим – це Україна і ми продовжимо притягати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших мешканців півострова,

– наголосила Остріан.

Зауважимо, що Остріан вже робила подібні заяви, закликаючи Росію припинити агресію проти України.

Що треба знати про Кримську платформу