Тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан закликала Росію припинити окупацію Криму. Вона підтвердила, що міжнародна спільнота дотримується такої ж думки.
До речі Обіцяють "хворобливі наслідки": окупанти пригрозили учасникам Кримської платформи
Міжнародна спільнота знає, що Крим – це Україна і ми продовжимо притягати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших мешканців півострова,
– наголосила Остріан.
Зауважимо, що Остріан вже робила подібні заяви, закликаючи Росію припинити агресію проти України.
Що треба знати про Кримську платформу
- Захід анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Кримська платформа направлена на об'єднання сил щодо деокупації півострова.
- Перший саміт платформи відбудеться перед Днем Незалежності – 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Українська влада роздумує, щоб закріпити Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй, оскільки проводити захід щорічно немає можливості.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що участь підтвердили вже 38 держав. Наприклад, США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато інших країн ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея тощо.
- До слова, на саміт запросили також і Росію. Щоправда, окупант не тільки саботує захід, а й погрожує державам-учасницям. Зокрема, у Кремлі обіцяють "хворобливі наслідки".