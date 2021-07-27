На такое предложение в характерном тоне отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Крым является российским и никаких соглашений не нужно".

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Предложение Турции о признании Крыма

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма. Для этого нужно, чтобы Москва признала независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

Что известно о разделе Кипра? Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее не признало мировое сообщество. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, которая де-факто контролирует юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом. Данные на основе Википедии

Напомним, что Турция публично поддерживает Украину и не признает оккупацию Россией законной. Законной оккупацию называет сама Россия и ее немногочисленные сателлиты. Зато все уважаемые международные организации осуждают действия России, а ПАСЕ недавно прислала жесткую ноту с требованием деоккупации.

В Кремле против любых соглашений

Между тем в России твердят свое: "Крым является российским". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.

Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено,

– сказал Песков.

Добавим, что в настоящее время турецкая сторона официально не прокомментировала предложение профессора Малтепе Хасана Унала.