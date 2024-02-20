Погиб за Украину: Сырский напомнил о первом военном, убитом во время агрессии России

Россия 10 лет назад начала временную оккупацию Крыма. Пропаганда Кремля врала, что украинский полуостров якобы был захвачен без единого выстрела.

Александр Сырский создал пост в соцсетях по поводу Дня памяти Небесной Сотни. Новый Главнокомандующий ВСУ напомнил о прапорщике Сергее Кокурине.

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Он погиб за Украину

Сырский напомнил, что 10 лет назад во время Революции Достоинства российские захватчики начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. Тогда на украинском полуострове россияне убили первого нашего военнослужащего.

Это прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских захватчиков 18 марта 2014 года, во время штурма россиянами фотограмметрического центра Вооруженных Сил Украины в Симферополе,

– написал Главнокомандующий ВСУ.

Он также отметил, что в 2014 году первые добровольцы выдвинулись в ряды добровольческих батальонов и ВСУ для защиты Украины.

Уже десять лет Украина борется не только за свою свободу, а за мир и спокойствие для всего Свободного мира! Вечная память и вечная слава всем погибшим борцам за свободу Украины!

– заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех наших воинов и воительниц, которые защищают наше государство.

Что известно о Сергее Кокурине

Сергей Викторович Кокурин родился 1 января 1978 года в Симферополе. Там же он погиб во время оккупации россиянами Крыма. Захватчики его убили 18 марта 2014 года.

Кокурин 28 декабря 1997 года принял Военную присягу. Он прошел путь от рядового до начальника службы тыла. До лета 2013 года Кокурин служил в Симферопольском объединенном военном комиссариате. После этого он стал начальником службы тыла 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения ВСУ. На протяжении своей военной карьеры Сергей Кокурин неоднократно получал награды от главы Минобороны и Главнокомандующего ВСУ.

Во время аннексии Крыма он не предал Украину. Когда захватчики штурмовали 13-й фотограмметрический центр, Кокурин находился на наблюдательной башне, которая была расположена на территории автопарка воинской части. Оккупанты попали по нему из автомата калибра 5,45 миллиметра. Они убили прапорщика выстрелом в сердце.

Кокурина похоронили на городском кладбище Абдал. В июле 2014 года его посмертно наградили Орденом "За мужество" III степени. У украинского военнослужащего остались жена Елена, которая через 2 месяца после его смерти родила второго ребенка, 4-летний сын и мать. Известно, что его семья переехала в Одессу.