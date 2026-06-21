Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире "24 Канала" рассказал о том, что сейчас происходит в Крыму после ударов Сил обороны Украины. По его словам, последствия атак всё сильнее ощущают как местные жители, так и российские туристы, которые начали массово пересматривать планы по поездкам на полуостров.

Смотрите также: Россия сталкивается с серьёзными логистическими проблемами из-за ударов Украины по югу страны, – ISW

На полуострове вернулись бытовые проблемы

Первой реакцией местных жителей на интенсивные атаки стал ажиотаж в магазинах. В Крыму начали быстро скупать продукты длительного хранения – крупы, консервы и другие запасы, которые люди обычно приобретают в периоды неопределенности. В то же время ситуация с продовольствием не выглядит как полный дефицит.

Я буду объективен: в магазинах продукты питания есть. Хотя действительно массово начали скупать крупы, консервы и так далее,

– сказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Гораздо более ощутимой для людей остается проблема топлива. К ней добавились перебои с электроэнергией: оккупационные власти вновь начали вводить графики отключений, и света на полуострове нет часами.

Сейчас снова начали отключать свет. Света нет много часов, они начали вводить график электроснабжения,

– отметил Бариев.

Проблемы могут усугубиться и из-за газа: после повреждения газораспределительных систем оккупанты пытаются компенсировать нехватку электроэнергии, в частности в Севастополе, с помощью газовой электростанции. Но такое решение создает дополнительную нагрузку на остальную часть инфраструктуры.

Они запустили газовую электростанцию, с помощью которой пытаются компенсировать электроснабжение. Но возникает вопрос с газом, и здесь также будет проблема,

– пояснил он.

Так последствия ударов постепенно превращаются в повседневные ограничения для жителей оккупированного Крыма. Речь идет уже не только о военных или логистических объектах, но и о топливе, свете, газе и ощущении нестабильности.

Туристы начали отказываться от Крыма

Проблемы на полуострове ударили и по туристическому сезону. Россияне, которые раньше ездили в Крым, несмотря на войну, и повторяли пропагандистские тезисы о "безопасном курорте", теперь все чаще пересматривают свои планы. После ударов часть отдыхающих начала отменять бронирование в пансионатах и домах отдыха.

Российские туристы наконец-то начали лучше понимать, что Крым — опасный курорт. По данным туроператоров, уже более 50% отказались,

– отметил Бариев.

Те, кто уже находится в Крыму, также столкнулись с трудностями. Для отдыхающих создали горячую линию, но она, по словам члена Меджлиса, не оказала людям той помощи, на которую они рассчитывали. Параллельно россияне начали массово сдавать билеты, поскольку выезд и въезд на полуостров становятся все сложнее.

Сама логистика очень сложна. В Крым сейчас и приехать, и выехать очень трудно,

– сказал он.

Проблемы касаются и железной дороги: отдельные участки в Крыму работают с ограничениями, а пассажиров дальнего следования, в частности направляющихся в Москву, приходится довозить до других пунктов, в том числе до Керчи. Далее всё упирается в автотранспорт, топливо и то, насколько оккупационная система способна поддерживать движение в таких условиях.

Бариев рассказал, как оккупированный Крым после ударов Украины отпугивает российских туристов: смотрите видео

Кроме того, на туристов давит еще один фактор: российские чиновники уже начали предупреждать, что поездки в оккупированный Крым могут создать проблемы для дальнейших путешествий в страны Европейского Союза из-за санкций. Это особенно сказывается на состоятельных россиянах, которые теперь вынуждены учитывать не только риски пути, но и последствия для своих будущих поездок.

Крым теряет имидж безопасного курорта

Еще совсем недавно часть россиян ехала в оккупированный Крым почти по инерции. Особенно это касалось людей из отдаленных регионов России, которые получают информацию преимущественно из российских источников и часто узнавали о реальной ситуации уже на самом полуострове.

Для них море, пляжи, даже нефть или мазут на побережье — всё равно. Главное, что есть море и солнце,

– сказал Бариев.

Теперь ситуация меняется. Удары Сил обороны Украины не только усложнили жизнь в Крыму, но и показали россиянам, что опасность не ограничивается полуостровом. Атаки по объектам уже на территории самой России разрушают ощущение, что где-то можно спрятаться за ПВО или пропагандистскими заявлениями о "контроле".

После того как Силы обороны Украины начали атаковать и саму российскую территорию, они стали лучше понимать, что Крым – это опасность,

– отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Для оккупационных властей это означает ещё одну проблему. Топливо, свет, газ, сложная логистика и отказ туристов от поездок вместе создают картину, которую всё труднее скрыть. Крым больше не выглядит для россиян безопасным местом для отдыха, даже если Москва и дальше пытается продавать его как "курорт".