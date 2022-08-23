Крым с Украиной, и мы точно вернемся, – Зеленский выступил на саммите Крымской платформы

Сегодня, 23 августа, стартовал второй саммит Крымской платформы. На нем выступил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Крым с Украиной и мы вернемся. Ведь Крым – это Украина, сообщает 24 канал.

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Я знаю, что Крым с Украиной и ждет, когда мы вернемся. И мы вернемся. Мы вернем и исправим все то, что наделали оккупанты на нашем украинском полуострове. Катастрофические угрозы экологии, невиданное разрушение природы, социальной жизни и экономический упадок,

– сказал президент.

Он заверил, что, несмотря на все угрозы, Украина достаточно прочна, чтобы видеть перспективу для украинского Крыма.

Работа Крымской платформы за год

По словам Зеленского, за это время удалось расширить платформу. Значительно большее число лидеров государств присоединились. Президент их поблагодарил и отметил важность.

Также обратил внимание на то, что присоединились лидеры стран Африки и Южной Америки. Это доказывает, что в мире нет предела правде.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который приехал в Киев и лично присутствовал на саммите Крымской платформы.

Последние заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага. Он отметил ценности этого государственного атрибута. Во время поздравления Владимир Зеленский и другие собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы в Украине развевался сине-желтый флаг. А после этого глава государства вспомнил исторические моменты, связанные с флагом Украины.

Также президент Владимир Зеленский встретил лидера Польши Анджея Дуду в Мариинском дворце. Он приехал в Киев по приглашению украинского лидера. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры Дуды и Зеленского. В частности, стороны обсудят ситуацию в Украине и военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Зеленский в своем обращении сообщал, что российские оккупанты в День Независимости Украины могут прибегнуть к очередным преступлениям. Мы должны оставаться устойчивыми и едиными, чтобы преодолеть и это испытание подлостью врага.

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