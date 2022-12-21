На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев

Бывший политзаключенный Кремля крымчанин Геннадий Афанасьев погиб на фронте, защищая Украину от российского агрессора. Информацию об этом подтвердили родные воины.

Сообщения о гибели Геннадия Афанасьева появилось 21 декабря. Его жена Людмила подтвердила СМИ, что, к сожалению, это правда.

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Что известно о гибели украинского воина

Геннадий Афанасьев воевал в составе 130-го батальона территориальной обороны 241-й бригады. Об этом "Крым. Реалии" рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.

Афанасьев Геннадий Сергеевич, позывной "Тор". Погиб на Луганщине под Белогоровкой,

– отметил Чийгоз.

Мать воина Ольга Афанасьева, сначала написала в соцсетях, что командование не сообщало ей о гибели сына. Позже в комментариях женщина отметила, что, к сожалению, информация подтвердилась.

Что нужно знать о Геннадии Афанасьеве

Геннадий Афанасьев защищал Украину от оккупантов. По данным СМИ, он пошел в военкомат в первый же день полномасштабного вторжения России.

Имя фотографа и юриста из Симферополя Геннадия Афанасьева стало широко известно после того, как он стал фигурантом дела "крымских террористов".

В 2014 году Афанасьев выступил против аннексии Крыма. После этого ФСБ задержала его и обвинила в "подготовке к терактам".

Кроме Геннадия, также задержали еще нескольких человек. В частности, Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алекся Чирния. Международные правозащитные организации назвали это сфабрикованное дело политическим, а его фигурантов – политзаключенными.

Геннадий Афанасьев два года провел в тюрьме. Его удалось вернуть в Украину только в 2016-м. Позже Геннадий Афанасьев рассказал свою историю журналистам 24 канала.

приносит искренние соболезнования родным и близким украинского защитника.