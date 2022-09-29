Проехали Умань, а через час там пытался высадиться десант, – переселенец о выезде из Херсона

Александр Иваницкий стал одним из тех, кого россия лишила дома дважды. В 2014 году мужчина был вынужден уехать из Крыма, а в 2022 году – из Херсона.

О том, как пришлось во второй раз покидать свой дом, Александр рассказал в рамках проекта СВОИ на 24 канале. Мужчина вспомнил, что во Львов пришлось ехать около 30 часов.

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Последняя маршрутка в Николаев и дорога во Львов

Александр Иваницкий рассказал, что 24 февраля проснулся около 8:00, и тогда уже слышались взрывы. Мужчина со своей девушкой собрал рюкзаки и отправился на вокзал, но поезд уже был закрыт. На автовокзале водитель маршрутки собирал людей на последний рейс в Николаев – именно так и удалось выехать из Херсона. Город покидали под звуки боев возле Антоновки.

В Николаеве водитель маршрутки, по словам Александра, решил ехать во Львов. Однако дорога была тяжелой.

Мы ехали так, что по дороге за нами разводили мосты и выставляли блокпосты. К примеру, проезжали Умань, а через час после этого там пытался высадиться десант. Дорога заняла более 30 часов, потому что уже на мирных территориях были блок-посты и пробки,

– рассказал Александр.

По приезду во Львов волонтеры поселили прибывших из Херсона в школу – там они ночевали в спортзале. Мужчина вспоминает, что было холодно, но можно было зарядить телефоны, выпить горячего чая или поесть.

История Александра Иваницкого: смотрите видео