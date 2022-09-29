Про те, як довелося вдруге покидати свій дім, Олександр розповів у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі. Чоловік пригадав, що до Львова довелося їхати близько 30 годин.

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Остання маршрутка до Миколаєва та дорога до Львова

Олександр Іваницький розповів, що 24 лютого прокинувся близько 8:00 і тоді вже було чути вибухи. Чоловік зі своєю дівчиною зібрав рюкзаки і вирушив на вокзал, але потяг вже був закритий. На автовокзалі водій маршрутки збирав людей на останній рейс до Миколаєва – саме так і вдалося виїхати з Херсона. Місто покидали під звуки боїв біля Антонівки.

У Миколаєві водій маршрутки, за словами Олександра, вирішив їхати до Львова. Однак дорога була важкою.

Ми їхали так, що по дорозі за нами розводили мости і виставляли блок-пости. До прикладу, проїжджали Умань, а за годину після цього там намагався висадитися десант. Дорога зайняла понад 30 годин, бо вже на мирних територіях були блок-пости і затори,

– розповів Олександр.

По приїзду до Львова волонтери поселили прибулих з Херсона у школу – там вони ночували у спортзалі. Чоловік пригадує, що було холодно, але водночас можна було зарядити телефони, випити гарячого чаю чи поїсти.

Історія Олександра Іваницького: дивіться відео