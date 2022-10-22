Крымчанин написал на заборе родственника, что тот убийца детей: загремел в колонию на 2,5 года

Во временно оккупированном Россией Крыме крымчанин Александр Тарапон был осужден за надпись на заборе. Теперь мужчина должен провести 2,5 года в колонии строгого режима.

Такой приговор вынес Алуштинский суд по статье о "фейках" об армии страны-агрессорки.

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Известно, что дело было возбуждено после того, как Тарапон вывесил на воротах дома своего родственника, сотрудника Росгвардии, его фото с подписью "Здесь живет военный преступник и убийца детей".

Следственный комитет заявил, что Тарапон сначала изготовил открытки с "явно ложной информацией" об участии российских войск на территории Украины, разбрасывал их почтовыми ящиками многоквартирных домов и расклеивал улицами города, а позже обклеил листовками с "порочащей" информацией знакомого сотрудника силовой структуры, воевавшей в Украине.

Что об этом говорит сам обвиняемый

Тарапон отказался признавать свою вину. По его мнению, дело было возбуждено из-за семейного спора. В то же время, мнение самого родственника следователь уточнять не стал, а пока шел судебный процесс, тот погиб на войне.

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Интересно, что обвинение требовало для мужчины меньший срок – 2 года. Защита Тарапона связывает суровое наказание с наличием у мужчины непогашенной судимости.

СМИ проанализировали, что сейчас это самый большой срок наказания по первой части уголовной статьи о "фейках". Других обвиняемых в этой части приговаривали к:

исполнительных работ,

штрафов,

колонии-поселения,

условного срока

Обвиняемый заявил, что сделал надпись на воротах, надеясь, что жена его родственника будет уговаривать мужа вернуться домой с войны. Стоит добавить, что с момента, когда Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России, прошел больше месяца. За это время на войне в Украине погибли по меньшей мере 26 мобилизованных.

Речь идет о суицидах и приступах, связанных с проблемами со здоровьем. Наиболее массовый случай гибели мобилизованных, не доехавших до фронта, считается стрельбой в воинской части Белгородской области . По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

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