Крымские подразделения морпехов врага потеряли 90% людей: резервов на восстановление нет

Разведка Вооруженных сил Украины установила, что некоторые подразделения морской пехоты России в Крыму потеряли уже большинство бойцов. Однако резерва для восстановления у них нет.

Эти данные обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов 19 марта. Это свидетельствует о том, что врагам будет труднее успешно наступать с оккупированных территорий и моря.

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Как Россия пытается компенсировать потери

Пока неизвестно, сколько именно подразделений морских пехотинцев смогли сокрушить наши защитники. Однако важно, что это один из видов войск оккупантов, которые считаются "элитными".

Резервов для возобновления потерь нет. Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей,

– сообщили в Вооруженных Силах Украины.

Однако также добавили, что уже известно о не менее 20 случаях, когда служащие писали рапорты с отказом воевать. Каждый из них уже ощутил на себе репрессивные методы, вполне привычные для россиян.

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