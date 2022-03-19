Ці дані оприлюднили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 19 березня. Це свідчить про те, що ворогам буде значно важче успішно наступати з окупованих територій і моря.

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Як Росія намагається компенсувати втрати

Наразі невідомо, скільки саме підрозділів морських піхотинців змогли розтрощити наші захисники. Проте важливо, що це один із видів військ окупантів, які вважаються "елітними".

Резервів для відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин,

– повідомили в Збройних Силах України.

Проте також додали, що вже відомо про щонайменше 20 випадків, коли службовці писали рапорти з відмовою воювати. Кожен із них вже відчув на собі репресивні методи, які є цілком звичними для росіян.

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