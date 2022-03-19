Російські військові – деморалізовані
Про втрати ворога на Миколаївському напрямку повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили про розгром ворожих підрозділів, які були укомплектовані завдяки мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області.
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Повідомляється, що за дві доби боїв противник втратив понад 200 осіб. Решта, як зазначили у Генштабі, деморалізована та відмовляються брати участь у бойових діях.
Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України,
– заявили у Генштабі.
- Раніше полк "Азов" повідомив, що завдав важких втрат російським окупантам під Маріуполем. Тільки за одну добу було ліквідовано пів сотні орків.
- Також у Донецькій та Луганській областях українські захисники ліквідували понад 100 орків загинули.
- Всього втрати Росії у війні проти України станом на ранок 19 березня складали майже 15 тисяч людей.
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