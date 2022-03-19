Российские военные – деморализованы

О потерях врага на Николаевском направлении сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили о разгроме вражеских подразделений, которые были укомплектованы благодаря мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Сообщается, что за двое суток боев противник потерял более 200 человек. Остальные, как отметили в Генштабе, деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины,
– заявили в Генштабе.

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