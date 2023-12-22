Ни лекарства, ни медицинской помощи: как живут и умирают крымские политзаключенные

В Крыму россияне производят массовые аресты людей с проукраинской позицией. Политзаключенные не получают должной медицинской помощи, что уже привело к гибели двух политзаключенных.

Об условиях, в которых содержатся украинские политзаключенные в Крыму и почему Россия не обменивает гражданских 24 Канал поговорил с постпредом президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой.

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По словам Ташевой, их представительство неоднократно поднимало эту тему в зарубежных СМИ и во время общения с иностранными делегациями. По ее словам, неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам.

Наши граждане не только не получают качественную и своевременную медицинскую помощь, но и вынуждены находиться в российских тюрьмах в бесчеловечных условиях, что часто ухудшает их состояние, они находятся в информационном вакууме, с тотальным запретом на чтение, связь с родными и т.д.

– рассказала Ташева.

Украинцы гибнут в плену россиян

По данным центра прав человека ZMINA, 45 политзаключенных испытывают проблемы со здоровьем, 21 из них – нуждаются в неотложной медицинской помощи. В российских тюрьмах уже погибли два крымских политзаключенного.

7 февраля 2023 года в колонии №5 в Новотроицке Оренбургской области России погиб украинец Константин Ширинг. Мужчина был приговорен к 12 годам, его обвиняли в "шпионаже". Ширинг имел болезнь сердца и нуждался в неотложной медицинской помощи, но россияне отказали заключенному в операции.

10 февраля 2023 года в СИЗО Новочеркасска скончался политзаключенный Джемиль Гафаров. Мужчину задержали в 2019 году, инкриминировав обвинения в террористической деятельности. К моменту заключения Гафаров имел третью группу инвалидности и хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность с нарушением фильтрации почек. Гафаров нуждался в регулярном диализе, который в условиях СИЗО проводить невозможно.

Впрочем, и другой медицинской помощи во время пребывания в изоляторе Гафаров не получил, несмотря на то, что родные неоднократно обращались к россиянам с просьбой перевести политзаключенного на домашний арест.



Джемиль Гафаров (слева) и Константин Ширинг (справа) погибли в российских СИЗО / Фото krymr.org

Политзаключенным не дают лекарства

Еще одним примером бездействия врачей в российских колониях является история журналиста Руслана Сулейманова, который содержится в СИЗО №3 Новочеркасска. У мужчины врожденный порок сердца и тахикардия, но медицинской помощи он не получает.

Тамила Ташева отмечает, что всегда пытается передавать информацию международным партнерам, особенно о находящихся в критическом состоянии политзаключенных. По ее словам, в большинстве своем единственный шанс получить политзаключенному лекарства, это купить их за деньги, которые собирает его семья, часто отдавая последнее.