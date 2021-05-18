Всего жертвами депортации стали более 200 тысяч человек. Потомки депортированных крымских татар в день памяти поделились историями своих людей.

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Джамала

Джамала призналась, что день 18 мая 1944 года стал трагедией для ее семьи. По словам певицы, ее прабабушка "часто вспоминала тот ужасный день".

"Утром ее с 5 маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили на поезде в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто забрали ее", – рассказала Джамала.

Певица отметила, что уже стала мамой, и когда держит на руках маленького Селима, все больше понимает свою прабабушку и осознает весь ужас того дня".

"Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю, мы знаем себя. Помним", – подытожила Джамала.

Тамила Ташева

Заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказал, что впервые услышала о Крыме от своей прабабушки в 5 лет.

"Впервые говорить о Крыме со мной начала моя прабабушка – Сабе, мне было лет 5. Она жила с нами в нашем доме в Самарканде. Сабе бита рассказывала, что совсем скоро мы поедем в самое красивое место на земле, там много солнца, гор и моря", – рассказала чиновница.

Ташева вспомнила, что тогда лицо бабушки светилось, а по щекам "лились слезы счастья".

"Я спрашивала у нее чего она плачет, вытирала слезы маленькой ладошкой, а она говорила что нам вернуться в Крым было нельзя, и плачет она от счастья, потому что совсем скоро увидит родительский дом", – рассказала чиновница.

Женщина отметила, что "когда мы прилетели в аэропорт Симферополя, спускаясь с трапа самолета Сабе бита крепко держала меня за руку, ее лицо было снова в слезах, остановить которые еще долго не удавалось.

К новому дому пришлось ехать через весь город.

"Когда мы приехали, то я увидела двухкомнатный недострой, без окон и дверей. Уборная, умывальник, все "условия" были на улице. Тогда, маленькой девочкой я не понимала где это "самое красивое место на земле"? В этом недострое, ужасных условиях проживания? Уже позже я слышала много о депортации, о стремлении вернуться и невозможность этого", – призналась Ташева.

По словам чиновницы, "история прабабушки, впечатляет, но и она не является уникальной". После немецкой оккупации бабушка Ташевой попала в австрийский рабочий лагерь.

"Когда тот лагерь освобождали "советы" всех крымских татар из этого лагеря посадили в вагоны и через всю Европу отправили в Узбекистан. В 2014 году началась новейшая, уже гибридная депортация крымских татар", –рассказала Ташева.

Женщина подчеркнула, что "крымских татар не сажают в товарные вагоны, но создают условия, при которых крымские татары вынуждены покидать свои дома.

"Тогда советский режим, а сейчас российский имперский палач хочет уничтожить крымских татар как народ. И теперь, я очень понимаю свою прабабушку Сабе, потому что имею такое же стремление вернуться домой и увидеть самое красивое место на земле, потому что я не была дома долгих 7 лет. Почтите сегодня всех жертв геноцида крымскотатарского народа. Расскажите об этом своим родным и близким", – призвала чиновница.

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Заявление Меджлиса крымскотатарского народа

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "77 лет назад, 18 мая 1944 года, коммунистический режим СССР осуществил преступную депортацию крымскотатарского народа с его Родины – Крыма – в отдаленные районы Центральной Азии, Сибири и Урала".

"Насильственное изгнание в 1944 году крымскотатарского народа имело целью окончательно уничтожить коренной народ Крыма, начало которому было положено в 1783 году завоеванием Крыма Российской империей и уничтожением государственности крымских татар", – говорится в сообщении.

В сообщении Меджлиса подчеркнули, что "несмотря на катастрофические людские потери, понесенные в первые годы изгнания вследствие голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселения, целенаправленную языковую и культурную ассимиляцию, крымскотатарский народ смог выстоять и вернуться на свою Родину благодаря своей самоотверженной борьбе".

"Надежду и реальные возможности восстановления в условиях демократизации независимой Украины коллективных прав крымскотатарского народа, возрождения и развития крымскотатарского языка, национальной культуры, возвращении подлинной истории Крыма и его коренного народа, оказались под угрозой с 2014 года, когда Россия захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины", – отметили в обращении.

Меджлис крымскотатарского народа обратил внимание общественности, что сейчас действия России на полуострове являются сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа. В частности, говорится про:

системное давление на крымскотатарский народ;

организацию этнически и политически мотивированных преследований;

ускоренное заселение полуострова гражданами России с целью искусственного изменения демографического и этнического состава.

Кроме того, Меджлис крымскотатарского народа призвал страны объединиться "вокруг Крымской платформы и как можно скорее принять срочные и жесткие меры принуждения России к соблюдению норм международного права".

Также крымские татары призвали Президента Украины как гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина законодательно обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа".

Обратите внимание! Меджлис выразил соболезнования каждой семье крымских татар и всему крымскотатарскому народу из-за потери родных и близких в результате депортации 18 мая 1944 года,