Крымские санкции легко обойти, – юрист об отмене украинских лицензий в Крыму

Отмена Россией лицензии Украины на пользование недрами оккупированного Крыма – нарушение международного права. Но Путин действует последовательно, поскольку считает полуостров своим, соответственно, там должны действовать российские лицензии.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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По его словам, подписание этого закона свидетельствует, что переходный период закончился, и Россия приводит законодательство к внутренней преступной и порочной с международной точки зрения логике. Хотя, отмечает специалист, вряд ли после аннексии Крыма украинские компании добывали там полезные ископаемые.

В то же время он подчеркивает: это комплексная проблема для Украины, потому что у власти до сих пор нет конкретного ответа, как мы будем возвращать Крым.

Говорить о том, что Крым обязательно вернется – хорошая мантра, но хотелось бы увидеть конкретный план. Особенно, когда власть декларирует, что нет военных путей решения конфликта с Россией. Закон об аннулировании украинских лицензий – маленький штрих к портрету украинской власти в плане отсутствия стратегии возвращения Крыма. Надо готовиться к долгосрочному украиноцентричному ответу. Международное сообщество за нас эти вопросы не решит. Это самообман,

– отметил Геннадий Друзенко.

Эксперт также отметил, что дипломатические пути не очень влияют на Россию. По его мнению, США, скорее, прибегли к не очень приятной для Украины аналогии с государствами Балтии после оккупации СССР. Как и тогда, США не признают аннексию, но это не помешает американцам развивать отношения с РФ. В каждом американском гражданском "Боинге", напоминает Друзенко, есть титановые сплавы, добытые на Урале, а в них – украинские титановые резинки. Экономика играет по другой логике, чем риторика наших политических деятелей.

При этом, считает юрист, к российским компаниям, которые будут добывать в аннексированном Крыму нефть и газ, могут быть применены санкции. Но сомнительно, что это произойдет.

Крымские санкции легко обойти. Европа – крупнейший потребитель российских углеводородов. И никто никогда не знает, чьи на самом деле покупает нефть и газ. Они идут по трубам, всегда можно сделать фирмы-прокладки и продавать крымские газ и нефть, как сибирские,

– отметил Друзенко.

Напомним, в России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации. 3 августа этот документ подписал президент России Владимир Путин.