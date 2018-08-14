Кримські санкції легко обійти, – правник про скасування українських ліцензій у Криму

Скасування Росією ліцензії України на користування надрами окупованого Криму – порушення міжнародного права. Але Путін діє послідовно, оскільки вважає півострів своїм, відповідно, там мають діяти російські ліцензії.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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За його словами, підписання цього закону свідчить, що перехідний період закінчився, і Росія приводить законодавство до внутрішньої злочинної і хибної з міжнародної точки зору логіки. Хоча, зауважує фахівець, навряд чи після анексії Криму українські компанії добували там корисні копалини.

Водночас він наголошує: це комплексна проблема для України, тому що у влади досі немає конкретної відповіді, як ми будемо повертати Крим.

Говорити про те, що Крим обов’язково повернеться – гарна мантра, але хотілося б побачити конкретний план. Особливо, коли влада декларує, що немає військових шляхів вирішення конфлікту з Росією. Закон про анулювання українських ліцензій – маленький штрих до портрету української влади в плані відсутності стратегії повернення Криму. Треба готуватися до довгострокової україноцентричної відповіді. Міжнародна спільнота за нас ці питання не вирішить. Це самообман,

– наголосив Геннадій Друзенко.

Експерт також наголосив, що й дипломатичні шляхи не дуже впливають на Росію. На його думку, США, швидше, вдалися до не дуже приємної для України аналогії з державами Балтії після окупації СРСР. Як і тоді, США не визнають анексію, але це не завадить американцям розвивати стосунки з РФ. У кожному американському цивільному "Боїнгу", нагадує Друзенко, є титанові сплави, видобуті на Уралі, а в них – українські титанові гумки. Економіка грає за іншою логікою, ніж риторика наших політичних діячів.

При цьому, вважає правник, до російських компаній, які видобуватимуть в анексованому Криму нафту і газ, можуть бути застосовані санкції. Але сумнівно, що це відбудеться.

Кримські санкції легко обійти. Європа – найбільший споживач російських вуглеводнів. І ніхто ніколи не знає, чиї насправді купує нафту і газ. Вони йдуть по трубах, завжди можна зробити фірми-прокладки і продавати кримські газ і нафту, як сибірські,

– зауважив Друзенко.

Нагадаємо, в Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їхньої реєстрації. 3 серпня цей документ підписав президент Росії Володимир Путін.