Крымские татары не будут голосовать на выборах президента России

Крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму 18 марта.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Он подчеркнул, что проведение выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Крыма является незаконным. Соответственно, граждане, что будут принимать непосредственное участие в их подготовке и проведении, будут считаться нарушившими действующее законодательство Украины.

Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму,

– отметил Рефат Чубаров.

Также добавил, что люди не пойдут на выборы, несмотря на давление, которое на них оказывают.

Меджлис крымскотатарского народа отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах,

– говорится далее в сообщении.

По его словам, "под жестоким морально-психологическим шантажом" находятся духовные лица, учителя, врачи, бизнесмены, сотрудники коммунальных предприятий и организаций, студенты, спортсмены и пенсионеры.

В то же время абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов,

– написал Рефат Чубаров.

Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять явку. Также отмечалось, что крымских татар из бюджетной сферы агитируют участвовать в работе избирательных комиссий.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия привлекла спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы". Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовное дело в отношении 10 тысяч членов избирательных комиссий, вовлеченных в незаконные выборы президента России в Крыму. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.