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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кримські татари не голосуватимуть на виборах президента Росії

245 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / realist.online

Кримські татари, попри тиск і шантаж, не братимуть участі у незаконних виборах президента Росії у Криму 18 березня.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Він підкреслив, що проведення виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Криму є незаконним. Відповідно, громадяни, що братимуть безпосередню участь у їх підготовці та проведенні, вважатимуться такими, що порушили чинне законодавство України.

Кримські татари не прийматимуть участі у незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводитимуться російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму,
– зазначив Рефат Чубаров.

Також додав, що люди не підуть на вибори, попри тиск, який на них чинять.

Меджліс кримськотатарського народу відмічає безпрецедентний тиск і прямі погрози на адресу кримських татар з боку російських окупантів і місцевих колаборантів з метою примусити їх до участі в незаконних виборах,
– йдеться далі у повідомленні.

За його словами "під жорстоким морально-психологічним шантажем" перебувають духовні особи, вчителі, лікарі, бізнесмени, співробітники комунальних підприємств і організацій, студенти, спортсмени та пенсіонери.

У той же час абсолютна більшість кримських татар сповнені гідності і сміливості, щоб не піддаватися шантажу і погрозам, які надходять з боку російських окупантів,
– написав Рефат Чубаров.

Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти явку. Також зазначалося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі виборчих комісій.

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія залучила спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". Комітет виборців України вимагає порушити кримінальну справу щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму. Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Рефат Чубаров
Джерело: 24 Канал
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