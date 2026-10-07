"Время пришло": военный эксперт оценил вероятность нанесения удара по Крымскому мосту

Силы обороны Украины могли бы готовить новый удар по незаконно сооруженной переправе через Керченский пролив. Ликвидация этой масштабной конструкции потребует привлечения значительных ресурсов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что уничтожение незаконного объекта остается реальной задачей для украинских защитников. В то же время для реализации такого замысла необходима тщательная подготовка и объединение усилий нескольких ведомств.

Об уничтожении Крымского моста

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ликвидация Крымского моста требует привлечения значительных ресурсов и высокого уровня координации в рамках Сил обороны Украины.

Давайте объединимся и убедим наше военно-политическое руководство, что, возможно, время пришло. Когда мы шутим над этим, значит, мы тверды в этих событиях. Это требует соответствующих средств и разработки межведомственной операции. Это означает, что в рамках Сил обороны Украины должны быть задействованы усилия и ГУР, и СБУ, и Национальной гвардии,

– подчеркнул Романенко.

Военный эксперт об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Он убежден, что, несмотря на мощные меры обороны со стороны российских оккупантов, ликвидация мостового перехода все равно произойдет.

Рано или поздно это произойдет,

– добавил военный эксперт.

Романенко также отметил, что российский лидер неизбежно понесет ответственность за все совершенные преступления против человечества, а Силы обороны продолжают методично работать над ослаблением вражеской инфраструктуры.

Добавим, что ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас военная ценность моста минимальна, а стратегические вопросы сместились в сторону реакции России на возможное сокрушительное военное поражение.

Между тем сами оккупанты обустроили многоуровневую оборонительную зону вокруг моста, а саму акваторию патрулируют корабли ФСБ России.