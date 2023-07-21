Крымский мост должен быть нейтрализован – это наша цель, – Зеленский

Крымский мост – цель, которая должна быть нейтрализована, ведь оккупанты используют его для войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Аспенском форуме безопасности , информирует 24 Канал.

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Для нас это ясно. Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и норм. Это наша цель, и любая цель, несущая войну, а не мир, должна быть нейтрализована,

– заявил Зеленский.

Освобождение Крыма – цель Украины

Президент также подчеркнул, что целью Украины является освобождение Крыма от российских оккупантов, потому что это суверенная территория государства и неотъемлемая часть украинского народа.

По словам Зеленского, Крымский мост это не просто логистический маршрут, потому что именно этот путь "питает" войну боеприпасами, и это делается каждый день.

Крымский мост подвергся атаке: главное

"Чрезвычайное событие" на Крымском мосту произошло 17 июля. Оккупационные власти заявили об "атаке украинских беспилотников". На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

Российский диктатор Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ООН подчеркнул, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.